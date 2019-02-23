Аваков про Порошенка: я йому не соратник

"Я не в конфлікті з Порошенком, хоча я йому й не соратник. Я це вже казав і повторю. У мене з ним нормальний виробничий контакт. Ми з ним у постійному діалозі, але ми в різних партіях. Він багато зробив для країни і багато чого не зробив", - сказав Аваков.

Він також додав, що Коломойський не пропонував йому союз проти Порошенка.

"Із Коломойським я спілкуюся так само, як і з Ахметовим та Пінчуком. Я з усіма в комунікації, бо інакше неможливо. Але немає ніякого альянсу ні з Коломойським, ні з Ахметовим, ні з Тимошенко, ні з Порошенком. Ні в мене, ні в партії", - зазначив міністр.

Раніше міністр внустрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що спекуляції на тему його відносин з Президентом України Петром Порошенком засновані на фантазіях.