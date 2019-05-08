Аваков: правоохоронці готові до забезпечення правопорядку під час виборів до ВР

КИЇВ. 8 травня. УНН. Наші підрозділи повністю готові до забезпечення правопорядку під час Парламентських виборів восени. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.