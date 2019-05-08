Аваков: правоохоронці готові до забезпечення правопорядку під час виборів до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Наші підрозділи повністю готові до забезпечення правопорядку під час Парламентських виборів восени. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Як повідомили у прес-службі, учасники обговорили підсумки забезпечення правопорядку виборів Президента України.
“Проведення чесних та прозорих виборів — це питання національної безпеки. Ми з завданням впоралися. Я неодноразово казав, що лише силами поліції чесних виборів не досягнеш, якщо суспільство не сприймає цю філософію. Ми стали свідками нової культури виборчого процесу”, — сказав Аваков.
За його словами, основою діяльності МВС під час виборів були превенція та профілактика можливих порушень.
“Наші підрозділи повністю готові до забезпечення правопорядку під час Парламентських виборів восени”, — додав міністр внутрішніх справ.
Заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії відзначив аполітичність МВС під час демократичного волевиявлення українського народу, відзначили у прес-службі.
Раніше Аваков заявив, що Росія використовує весь свій гібридний арсенал для дискредитації виборів президента України.