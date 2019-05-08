Аваков: правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время выборов в ВР

КИЕВ. 8 мая. УНН. Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время Парламентских выборов осенью. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.