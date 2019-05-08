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Аваков: правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время выборов в ВР

Аваков: правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время выборов в ВР

Киев  •  УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время Парламентских выборов осенью. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в пресс-службе, участники обсудили итоги обеспечения правопорядка выборов Президента Украины.

"Проведение честных и прозрачных выборов - это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса", - сказал Аваков.

По его словам, основой деятельности МВД во время выборов были превенция и профилактика возможных нарушений.

"Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время Парламентских выборов осенью", - добавил министр внутренних дел.

Заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии отметил аполитичность МВД во время демократического волеизъявления украинского народа, отметили в пресс-службе.

Ранее Аваков заявил, что Россия использует весь свой гибридный арсенал для дискредитации выборов президента Украины.

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