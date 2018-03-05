Аваков підправив свою декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вніс зміни до своєї щорічної декларації за 2017 рік, в якій вказав більшу заробітну плату за сумісництвом своєї дружини, передає УНН з посиланням на електронну декларацію міністра.
Зокрема, у попередній декларації Аваков вказував, що заробітна плата його дружини за сумісництвом становила 304,1 тис. грн, а у виправленій він зазначив, що вона склала 847,87 тис. грн, що на 543,7 тис. грн більше.
Як повідомляв УНН, дружина Авакова в минулому році заробила в 57 разів більше за чоловіка.