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Аваков підправив свою декларацію

Аваков підправив свою декларацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вніс зміни до своєї щорічної декларації за 2017 рік, в якій вказав більшу заробітну плату за сумісництвом своєї дружини, передає УНН з посиланням на електронну декларацію міністра.

Зокрема, у попередній декларації Аваков вказував, що заробітна плата його дружини за сумісництвом становила 304,1 тис. грн, а у виправленій він зазначив, що вона склала 847,87 тис. грн, що на 543,7 тис. грн більше.

Як повідомляв УНН, дружина Авакова в минулому році заробила в 57 разів більше за чоловіка

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