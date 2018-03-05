Аваков подправил свою декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес изменения в свою ежегодную декларацию за 2017 год, в которой указал большую заработную плату по совместительству жены, передает УНН со ссылкой на электронную декларацию министра.
В частности, в предыдущей декларации Аваков указывал, что заработная плата его жены по совместительству составила 304,1 тыс. грн, а в исправленной он отметил, что она составила 847,87 тыс. грн, что на 543,7 тыс. грн больше.
Как сообщал УНН, жена Авакова в прошлом году заработала в 57 раз больше мужа.