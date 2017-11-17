Аваков не буде балотуватись на посаду президента України

На запитання чи буде він приймати участь у президентських виборах як кандидат, міністр відповів: “Ні. Але я буду визначатись, кого підтримувати”.

У свою чергу міністр юстиції Павло Петренко, який також був учасником програми, сказав, що визначатиметься у питанні виборів ближче до їхнього проведення.

“До президентських виборів ще два роки. Ближче до того, будемо визначатись”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що сьогодні Україна потребує конституційної реформи, яка вбереже від конфліктів.