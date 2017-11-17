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Аваков не буде балотуватись на посаду президента України

Аваков не буде балотуватись на посаду президента України

Київ • УНН

 • 11938 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не збирається балотуватись на посаду президента України. Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

На запитання чи буде він приймати участь у президентських виборах як кандидат, міністр відповів: “Ні. Але я буду визначатись, кого підтримувати”.

У свою чергу міністр юстиції Павло Петренко, який також був учасником програми, сказав, що визначатиметься у питанні виборів ближче до їхнього проведення.

“До президентських виборів ще два роки. Ближче до того, будемо визначатись”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що сьогодні Україна потребує конституційної реформи, яка вбереже від конфліктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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