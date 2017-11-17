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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36550 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35883 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100253 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88225 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97629 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124671 просмотра

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Аваков не будет баллотироваться на пост президента Украины

Аваков не будет баллотироваться на пост президента Украины

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”, сообщает УНН.

На вопрос будет ли он принимать участие в президентских выборах в качестве кандидата, министр ответил: “Нет. Но я буду определяться, кого поддерживать”.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко, который также был участником программы, сказал, что будет определяться в вопросе выборов ближе к их проведению.

“До президентских выборов еще два года. Ближе к тому, будем определяться”, — сказал он.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня Украина нуждается в конституционной реформе , которая убережет от конфликтов.

Украинские Национальные Новости

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