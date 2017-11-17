Аваков не будет баллотироваться на пост президента Украины

На вопрос будет ли он принимать участие в президентских выборах в качестве кандидата, министр ответил: “Нет. Но я буду определяться, кого поддерживать”.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко, который также был участником программы, сказал, что будет определяться в вопросе выборов ближе к их проведению.

“До президентских выборов еще два года. Ближе к тому, будем определяться”, — сказал он.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня Украина нуждается в конституционной реформе , которая убережет от конфликтов.