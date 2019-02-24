Аваков: МВС не працює ні на президента, ні на опозицію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що МВС не працює ні на президента, ні на опозицію і наголошує, що поліція не повинна бути учасником ніяких схем та змов. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.
“Ми розуміємо, що поліція не повинна бути учасником ніяких схем та змов. МВС не працює ні на Порошенка, ні на опозицію. МВС працює на результат. Я хочу, щоб ці вибори пройшли прозоро та зрозуміло для всіх”, — наголосив він.
Міністр також зауважив, що поліція реагуватиме на всі звернення про порушення під час виборчого процесу, незалежно від того чи ця інформація буде надходити від опозиції чи від провласного кандидата.
“Так буде до самого фінішу виборів”, — резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні на сайті МВС запрацює он-лайн система всіх порушень під час виборчого процесу.