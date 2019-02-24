Аваков: МВС не працює ні на президента, ні на опозицію

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що МВС не працює ні на президента, ні на опозицію і наголошує, що поліція не повинна бути учасником ніяких схем та змов. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.