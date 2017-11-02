Аваков-молодший заявив, що справа проти нього є спробою тиску на батька
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Олександр Аваков заявив, що кримінальне провадження стосовно нього не має нічого спільного з юриспруденцією, а спробою тиску на його батька. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією - це спроба політичного тиску на мого батька", - написав він.
О.Аваков наголосив, що ні він, ні підприємницькі структури, які мають стосунок до нього або їхньої сім'ї, ніколи не отримували ні копійки з держбюджету, а тим більше - бюджету МВС.
"Це наша принципова позиція", - підкреслив він.
Аваков вважає, що коли "питання його участі в корупційних схемах було вкинуто в суспільство - тепер важливо дати на нього відповідь".
"Розслідування НАБУ - це процедура, яку необхідно пройти. Я впевнений, що в суді зможу захистити своє ім'я та повністю довести свою невинність. Сподіваюся, всі ті, хто огульно і до рішення суду, більше двох років клеїв ярлики і виливав нечистоти на мене і мою сім'ю, після рішення суду - знайдуть в собі сили спростувати свої домисли і вибачитися", - наголосив він.
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.