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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 34524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 92791 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101606 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Аваков-младший заявил, что дело против него является попыткой давления на отца

Аваков-младший заявил, что дело против него является попыткой давления на отца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Александр Аваков заявил, что уголовное производство в отношении не имеет ничго общего с юриспруденцией, а является попыткой давления на его отца. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией - это попытка политического давления на моего отца", - написал он.

А.Аваков подчеркнул, что ни он, ни предпринимательские структуры, имеющие отношение к нему или их семье, никогда не получали ни копейки из госбюджета, а тем более - бюджета МВД.

"Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Аваков считает, что когда "вопрос его участии в коррупционных схемах были брошены в общество - теперь важно дать на него ответ".

"Расследование НАБУ - это процедура, которую необходимо пройти. Я уверен, что в суде смогу защитить свое имя и полностью доказать свою невиновность. Надеюсь, все те, кто огульно и до решения суда, более двух лет вешал ярлыки и выливал нечистоты на меня и мою семью, после решения суда - найдут в себе силы опровергнуть свои домыслы и извиниться", - подчеркнул он.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.

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