Аваков-младший заявил, что дело против него является попыткой давления на отца

"Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией - это попытка политического давления на моего отца", - написал он.

А.Аваков подчеркнул, что ни он, ни предпринимательские структуры, имеющие отношение к нему или их семье, никогда не получали ни копейки из госбюджета, а тем более - бюджета МВД.

"Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул он.

Аваков считает, что когда "вопрос его участии в коррупционных схемах были брошены в общество - теперь важно дать на него ответ".

"Расследование НАБУ - это процедура, которую необходимо пройти. Я уверен, что в суде смогу защитить свое имя и полностью доказать свою невиновность. Надеюсь, все те, кто огульно и до решения суда, более двух лет вешал ярлыки и выливал нечистоты на меня и мою семью, после решения суда - найдут в себе силы опровергнуть свои домыслы и извиниться", - подчеркнул он.

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле.