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Аваков і Ткаченко виступали проти “локдауну вихідного дня” - ЗМІ

Аваков і Ткаченко виступали проти “локдауну вихідного дня” - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12451 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Два члена Кабінету міністрів виступали проти скасування адаптивного карантину і введення “карантину вихідного дня”. Про це повідомляє Телеграм-канал “Швидкі новини” з посиланням на свої джерела, передає УНН.

“Аваков і Ткаченко виступали проти посилення карантину, а саме — локдауна вихідного дня. Перед початком офіційного засідання Кабміну серед членів уряду була палка дискусія щодо основного рішення. І саме Аваков з Ткаченко виступали проти”, — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, позиція двох міністрів не вплинула на прийняття рішення: “Але як бачимо, їхні аргументи не подіяли на інших учасників засідання, які підтримали посилення карантинних заходів”, — підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, в ході засідання в середу Кабмін ввів “карантин вихідного дня”, який буде діяти з 14 до 30 листопада. Щотижня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, ветаптеки, громадський транспорт, автозаправки. Також дозволені прогулянки в парках, робота закладів громадського харчування в режимі “їжа на винос”.

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