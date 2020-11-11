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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21041 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50460 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 69504 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 81506 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92851 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Аваков и Ткаченко выступали против “локдауна выходного дня” - СМИ

Аваков и Ткаченко выступали против “локдауна выходного дня” - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12442 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Два члена Кабинета министров выступали против отмены адаптивного карантина и введении “карантина выходного”. Об этом сообщает Телеграм-канал “Быстрые новости” со ссылкой на свои источники, передает УНН.

“Аваков и Ткаченко выступали против ужесточения карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: “Но как видим, их аргументы не подействовали на остальных участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер”, — подчёркивается в публикации.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввёл “карантин выходного дня”, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа заведений общепита в режиме “еда на вынос”.

Украинские Национальные Новости

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