Аваков і Аброськін в США: поклали колоски біля Меморіалу жертвам Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр МВС Арсен Аваков і перший заступник Глави НПУ В'ячесалв Аброськін в рамках офіційного візиту в США, відвідали Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років. Про це Аброськін написав на сторінці в Facebook, передає УНН.
"Разом з міністром внутрішніх справ Arsen Avakov перебуваю у складі офіційної делегації в США. Вчора у Вашингтоні відвідали Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років і поклали символічний букет з колосків", - написав він.
За словами Аброськіна, "стоячи біля меморіалу і дивлячись на зображення колосків" він згадав слова своєї бабусі "про те, як в далеких 30-х роках НКВС забирали Останнє зерно, прирікаючи на голодну смерть і старих, і малих".
Нагадаємо, Аваков і Аброськін перебувають з офіційним візитом в США. В рамках поїздки заплановані їх зустрічі з представниками Державного департаменту США і Федерального бюро розслідувань.
Українські правоохоронці мають намір обговорити з колегами з Вашингтона "і політичні питання, і питання щодо діяльності МВС". Ключовим же питанням на порядку денному візиту у Авакова назвали - "протидію російській гібридній війні".
Нагадаємо, також, як писав УНН, напередодні в НПУ відзвітували про боротьбу зі злочинністю. За даними, озвученими Аброськіним, кількість виявлених ОЗГ в цьому році зросла майже удвічі.
Також він розповів про те, що в українських судах (починаючи з 2014 року) "застрягли" на розгляді понад 60% кримінальних справ поліції.