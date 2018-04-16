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Аваков і Аброськін в США: поклали колоски біля Меморіалу жертвам Голодомору

Аваков і Аброськін в США: поклали колоски біля Меморіалу жертвам Голодомору

Київ • УНН

 • 9357 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр МВС Арсен Аваков і перший заступник Глави НПУ В'ячесалв Аброськін в рамках офіційного візиту в США, відвідали Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років. Про це Аброськін написав на сторінці в Facebook, передає УНН.

"Разом з міністром внутрішніх справ Arsen Avakov перебуваю у складі офіційної делегації в США. Вчора у Вашингтоні відвідали Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 років і поклали символічний букет з колосків", - написав він.

За словами Аброськіна, "стоячи біля меморіалу і дивлячись на зображення колосків" він згадав слова своєї бабусі "про те, як в далеких 30-х роках НКВС забирали Останнє зерно, прирікаючи на голодну смерть і старих, і малих".

Нагадаємо, Аваков і Аброськін перебувають з офіційним візитом в США. В рамках поїздки заплановані їх зустрічі з представниками Державного департаменту США і Федерального бюро розслідувань.

Українські правоохоронці мають намір обговорити з колегами з Вашингтона "і політичні питання, і питання щодо діяльності МВС". Ключовим же питанням на порядку денному візиту у Авакова назвали - "протидію російській гібридній війні".

Нагадаємо, також, як писав УНН, напередодні в НПУ відзвітували про боротьбу зі злочинністю. За даними, озвученими Аброськіним, кількість виявлених ОЗГ в цьому році зросла майже удвічі.

Також він розповів про те, що в українських судах (починаючи з 2014 року) "застрягли" на розгляді понад 60% кримінальних справ поліції.

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