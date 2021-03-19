Аваков: для нас немає питання - чи вбивця Путін

Цитата

"Для нас немає питання, чи вбивця Путін. Для мене відповідь була зрозуміла в 2014 році. За даними ООН, 13 200 осіб загинуло у нас на Донбасі, в тому числі 3 тисячі мирних жителів", - заявив Аваков.

Деталі

Міністр вказав на те, що є відповідні дані про те, що в конфлікті на Донбасі загинуло значно більше людей.

"Вони б там самі не загинули, якби Путін не привів туди свої проросійські банди. І в тому ж Слов'янську, де вбили 4 священиків - двох синів пастиря, двох дияконів - в одного 8 дітей, в іншого - троє, - я там був у ці дні, коли ми звільняли. Ми бачили цих людей, яких просто вивели і розстріляли ці бандити, які приїхали за його вказівкою з Росії. Путін - вбивця, для нас немає питання", - підкреслив глава МВС.

Контекст

Байден в середу в інтерв'ю телекомпанії ABC заявив, що російське керівництво повинне буде "заплатити ціну" у зв'язку зі спробами втручання в американські вибори з боку Москви. Крім того, глава Білого дому відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна "вбивцею".

Російський президент після цього запропонував президенту США провести відкритий діалог в прямому ефірі вже в п'ятницю або наступного понеділка. Путін сказав, що готовий дати МЗС відповідне доручення "прямо зараз". Також він відреагував на слова Байдена дитячою дражнилкою.