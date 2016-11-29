Аутсайдер НХЛ “Нью-Йорк Айлендерс” вирвав перемогу у “Калгарі”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. “Нью-Йорк Айлендерс” скористалися шансом перервати серію з двох поразок, обігравши в овертаймі “Калгарі Флеймз” — 2:1, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
За три періоди суперники обмінялися двома голами. На влучний кидок Джона Тавареса в першому періоді “Калгарі” відповів не менш точним кидком Шона Монахена на початку третього. У третьому періоді і овертаймі “Айлендерс” грали в п’ять захисників через травми Адама Пелеха, однак на другій хвилині овертайму захисник Томас Хіккі підставив ключку під простріл Джона Тавареса, і шайба залетіла у ворота Брайана Елліотта — 2:1.
“Сьогодні грали команди, які віддають перевагу оборонному хокею. За підсумками першого періоду стало зрозуміло, що це один з тих матчів, в яких треба терпіти і чекати свого шансу”, — наголосив тренер" Айлендерс “Джек Капуано.
Варто зазначити, що інша баталія завершилася також овертаймом — “Сент-Луїс” переміг “Даллас” 4:3.
Нагадаємо, що в турнірній таблиці “Айлендерс” маючи 18 очок знаходиться на останньому 16 місці Східної конференції. “Калгарі” з 22 пунктами на 11 щаблі на Заході.