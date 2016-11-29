Аутсайдер НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" вырвал победу у "Калгари"

За три периода соперники обменялись двумя голами. На точный бросок Джона Тавареса в первом периоде "Калгари" ответил не менее точным броском Шона Монахэна в начале третьего. В третьем периоде и овертайме "Айлендерс" играли в пять защитников из-за травм Адама Пелеха, однако на второй минуте овертайма защитник Томас Хикки подставил клюшку под прострел Тавареса, и шайба залетела в ворота Брайана Эллиотта - 2: 1.

"Сегодня играли команды, которые предпочитают оборонный хоккей. По итогам первого периода стало понятно, что это один из тех матчей, в которых надо терпеть и ждать своего шанса ", - отметил тренер" Айлендерс "Джек Капуано.

Стоит отметить, что другая баталия завершилась также овертаймом - "Сент-Луис" победил "Даллас" 4: 3.

Напомним, что в турнирной таблице "Айлендерс" имея 18 очков находится на последнем 16 месте Восточной конференции. "Калгари" с 22 пунктами на 11 ступени на Западе.