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Аутсайдер НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" вырвал победу у "Калгари"

Киев • УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Нью-Йорк Айлендерс" воспользовались шансом прервать серию из двух поражений, обыграв в овертайме "Калгари Флэймз" - 2: 1, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Аутсайдер НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" вырвал победу у "Калгари"

За три периода соперники обменялись двумя голами. На точный бросок Джона Тавареса в первом периоде "Калгари" ответил не менее точным броском Шона Монахэна в начале третьего. В третьем периоде и овертайме "Айлендерс" играли в пять защитников из-за травм Адама Пелеха, однако на второй минуте овертайма защитник Томас Хикки подставил клюшку под прострел Тавареса, и шайба залетела в ворота Брайана Эллиотта - 2: 1.

"Сегодня играли команды, которые предпочитают оборонный хоккей. По итогам первого периода стало понятно, что это один из тех матчей, в которых надо терпеть и ждать своего шанса ", - отметил тренер" Айлендерс "Джек Капуано.

Стоит отметить, что другая баталия завершилась также овертаймом - "Сент-Луис" победил "Даллас" 4: 3.

Напомним, что в турнирной таблице "Айлендерс" имея 18 очков находится на последнем 16 месте Восточной конференции. "Калгари" с 22 пунктами на 11 ступени на Западе.

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