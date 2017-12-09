Аутсайдер АПЛ переграв чинного чемпіона "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Лондоні на "Лондон Стедіум" "Вест Хем" за присутності більше 56 тисяч уболівальників завдав поразки лондонському "Челсі", передає кореспондент УНН.
"Сині" продовжили неприємну традицію цього сезону програвати командам з підвалу турнірної таблиці. Як і раніше з "Крістал Пелас", команда Антоніо Конте поступилася на виїзді в дербі одній з статистично гірших команд чемпіонату.
У дебюті зустрічі командна розпасовка між трьома гравцями "молотобійців" закінчилася ударом Арнаутовича з під Аспілікуети в дальній нижній кут Куртуа – 1:0. До перерви у "синіх" виникали напівмоменти у Канте та Азара.
У наступні 45 хвилин арбітр не призначив пенальті за гру рукою одного з футболістів "Челсі" у власному карому майданчику. Кращу нагоду зрівняти рахунок упустив Азар, який із комфортної позиції не потрапив у ствір воріт.
Зауважимо, що для чинного чемпіона змагань це вже 4 поразка в сезоні – 32 очки і 3-й рядок. У "Вест Хема" 13 балів – 18 щабель.
Як повідомляв УНН, єгипетського півзахисника визнано кращим футболістом місяця в АПЛ.