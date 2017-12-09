Аутсайдер АПЛ обыграл действующего чемпиона "Челси"

"Синие" продолжили неприятную традицию этого сезона проигрывать командам из подвала турнирной таблицы. По-прежнему с "Кристал Пэлас", команда Антонио Конте уступила на выезде в дерби одной из статистически худших команд чемпионата.

В дебюте встречи командная распасовка между тремя игроками "молотобойцев" закончилась ударом Арнаутовича из под Аспиликуэта в дальний нижний угол Куртуа - 1: 0. До перерыва у "синих" возникали полумоменты в Канте и Азара.

В последующие 45 минут арбитр не назначил пенальти за игру рукой одного из футболистов "Челси" в собственном карему площадке. Лучшую возможность сравнять счет упустил Азар, который с комфортной позиции не попал в створ ворот.

Заметим, что для действующего чемпиона соревнований это уже 4 поражение в сезоне - 32 очка и 3-ю строчку. В "Вест Хэма" 13 баллов - 18 ступень.

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