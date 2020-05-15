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Аукціон УЗ на їжу в "Інтерсіті": депутати у понеділок чекають пояснень від Криклія

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В понеділок, 18 травня, о 15.00 заплановане засідання підкомітету залізничного транспорту Комітету ВР. На нього запрошений міністр інфраструктури Владислав Криклій. Тож, депутати хочуть почути від нього пояснення про конкурс УЗ на вибір постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті". Про це заявив нардеп Микола Величкович, передає УНН.

Аукціон УЗ на їжу в "Інтерсіті": депутати у понеділок чекають пояснень від Криклія

"По суті того, що відбулося, у мене крім, м’яко кажучи, нерозуміння, коментарів нема. Хотілося б почути відповідь міністра, щоб він надав пояснення, як так могло статися, що компанія, яка не має досвіду в обслуговуванні, яка надавала кейтерингові послуги фірмі свого ж власника була допущена (до участі в аукціоні УЗШК - ред.). А про це пишуть ЗМІ. Ну, от як так дивно? Викликає сумніви. І ми вивчимо це питання детально", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аукціон УЗ щодо харчування пасажирів завершився скандалом: перемогу віддали no-name фірмі з "бориспільськими" зв'язками

Як писав УНН, учора, 14 травня відбувся аукціон на вибір підрядника, який має годувати мільйони пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”.

Компанія “Грінед” запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента.

Нікому невідома фірма без досвіду та офшорним корінням "обійшла" таких гігантів, як “Сокар”, “Вог” та навіть “дочку” відомої австрійської компанії “До Енд Ко”.

Крім того, як з’ясував УНН, “Грінед” має зв’язок з переможцями тендерів аеропорту “Бориспіль”, які проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз же ця персона працює вже в УЗШК і була навіть членом конкурсної комісії на вибір постачальника харчування.

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