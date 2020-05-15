Аукціон УЗ на їжу в "Інтерсіті": депутати у понеділок чекають пояснень від Криклія

"По суті того, що відбулося, у мене крім, м’яко кажучи, нерозуміння, коментарів нема. Хотілося б почути відповідь міністра, щоб він надав пояснення, як так могло статися, що компанія, яка не має досвіду в обслуговуванні, яка надавала кейтерингові послуги фірмі свого ж власника була допущена (до участі в аукціоні УЗШК - ред.). А про це пишуть ЗМІ. Ну, от як так дивно? Викликає сумніви. І ми вивчимо це питання детально", - сказав він.

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Як писав УНН, учора, 14 травня відбувся аукціон на вибір підрядника, який має годувати мільйони пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”.

Компанія “Грінед” запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента.

Нікому невідома фірма без досвіду та офшорним корінням "обійшла" таких гігантів, як “Сокар”, “Вог” та навіть “дочку” відомої австрійської компанії “До Енд Ко”.

Крім того, як з’ясував УНН, “Грінед” має зв’язок з переможцями тендерів аеропорту “Бориспіль”, які проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз же ця персона працює вже в УЗШК і була навіть членом конкурсної комісії на вибір постачальника харчування.