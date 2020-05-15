Аукцион УЗ на еду в "Интерсити": депутаты в понедельник ждут объяснений от Криклия

"По сути, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца была допущена (к участию в аукционе УЖСК - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - сказал он.

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Как писал УНН, вчера, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".

Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Никому неизвестная фирма без опыта и с оффшорными корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".

Кроме того, как выяснил УНН, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЖСК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.