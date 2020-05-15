Аукцион УЗ на еду в "Интерсити": депутаты в понедельник ждут объяснений от Криклия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В понедельник, 18 мая, в 15.00 запланировано заседание подкомитета железнодорожного транспорта Комитета ВР. На него приглашен министр инфраструктуры Владислав Криклий. Поэтому, депутаты хотят услышать от него объяснения о конкурсе УЗ на выбор поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити". Об этом заявил нардеп Николай Величкович, передает УНН.
"По сути, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца была допущена (к участию в аукционе УЖСК - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - сказал он.
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Как писал УНН, вчера, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".
Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.
Никому неизвестная фирма без опыта и с оффшорными корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".
Кроме того, как выяснил УНН, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЖСК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.