Аудиторія церемонії вручення Grammy впала до найнижчого в історії показника

Що відомо

Спочатку очікувалося, що захід відбудеться в кінці січня або початку лютого. Ці плани були переглянуті через пандемію. Церемонію провели відразу на декількох сценах. Трансляцію вів телеканал CBS. Зазначені оцінки Nielsen ще можуть переглянуті у бік підвищення.

У 2020 році церемонію вручення Grammy дивилися по телевізору в середньому 18,7 млн ​​чоловік. В останні роки намітилася тенденція до поступового скорочення телевізійної аудиторії даної передачі. До цього мінімальним вважався показник, зафіксований в 2006 році. Тоді церемонію дивилися в середньому 17 млн ​​чоловік.

Нагадаємо

Цьогоріч Тейлор Свіфт стала лауреатом Grammy за кращий альбом.

Довідково

Ідея проводити в США премії в області звукозапису (за аналогією з "Оскаром" у сфері кіно і Emmy в сфері телебачення) була вперше запропонована в середині 1950-х років при відборі перших кандидатів для установки зірок на "Алеї слави" в Голлівуді. У 1957 році в США була заснована Національна академія мистецтва і техніки грамзапису. Ця організація в 1958 році заснувала премію, яка дістала назву Grammy (від слова "грамофон", оскільки саме статуетка у вигляді цього предмета вручається переможцям).

Перша церемонія вручення Grammy відбулася 4 травня 1959 року. Вона проходила паралельно в двох містах: Лос-Анджелесі і Нью-Йорку. Нагороди присуджувалися більш ніж в 20 номінаціях за музичні досягнення попереднього року.