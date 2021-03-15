Тейлор Свіфт стала лауреатом "Греммі" за кращий альбом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Американська співачка Тейлор Свіфт удостоєна музичної премії "Греммі" (Grammy) в одній з найпрестижніших категорій - "Альбом року". Про це було оголошено на церемонії вручення цих нагород в неділю, трансляцію веде телеканал CBS, передає УНН.
Що відомо
Свіфт отримала премію за роботу над платівкою "Folklore". На нагороду в номінації претендували також Джені Айко (альбом "Chilombo"), група Black Pumas з однойменної платівкою, група Coldplay (альбом "Everyday life"), британський музикант Джейкоб Кольєр (альбом "Djesse vol.3"), група Haim (альбом "Women in music pt.3"), британська співачка Дуа Липа (альбом "Future Nostalgia") і репер Пост Малон з платівкою "Holywood's Bleeding".
Доповнення
У категорії “Кращий саундтрек” “Греммі” присуджена ісландській віолончелістці і композитору Хільдуру Гуднадоттіру за музику до фільму “Джокер”. За роботу над 13-й симфонією Дмитра Шостаковича нагороджені американські звукорежисери Девід Фрост, Чарлі Пост і Сілас Браун в номінації “Кращий інжиніринг альбому класичної музики”.
На престижну музичну премію в категорії “Найкращий оперний запис” були серед інших номіновані російський диригент Максим Емельянича разом з оркестром Il Pomo D’Oro, який виконував оперу Генделя “Агрипина” і Берлінська опера з “карлики” Олександра фон Цемлінського.
Зокрема, американська співачка і автор пісень Біллі Айліш завоювала премію “Греммі” в категорії “Краща пісня, написана для візуальних медіа” за композицію No time to die, що стала саундтреком до останнього фільму про агента британської розвідки Джеймса Бонда.
Довідково
63-тя церемонія "Греммі" через пандемію коронавірусу проходить в гібридному форматі: основні події розгортаються на кількох сценах у спортивно-розважального комплексу Staples Center в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), проте трансляції одночасно ведуться з клубів Troubadour і Hotel Caf в Лос- Анджелесі, театру "Аполло" в Нью-Йорку і з музичного майданчика Station Inn в Нешвіллі (штат Теннессі). Премії вручаються за період з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року.