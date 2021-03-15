Тейлор Свифт стала лауреатом "Грэмми" за лучший альбом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Американская певица Тейлор Свифт удостоена музыкальной премии "Грэмми" (Grammy) в одной из самых престижных категорий - "Альбом года". Об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград в воскресенье, трансляцию ведет телеканал CBS, передает УНН.
Что известно
Свифт получила премию за работу над пластинкой “Folklore”. На награду в номинации претендовали также Дженни Айко (альбом “Chilombo”), группа Black Pumas из одноименной пластинкой, группа Coldplay (альбом “Everyday life”), британский музыкант Джейкоб Кольер (альбом “Djesse vol.3”), группа Haim (альбом “Women in music pt.3”), британская певица Дуа Липа (альбом “Future Nostalgia”) и рэпер Пост Малон с пластинкой “Holywood’s Bleeding”.
Дополнение
В категории “Лучший саундтрек” “Грэмми” присуждена исландской виолончелистке и композитору Хильдуру Гуднадоттиру за музыку к фильму “Джокер”. За работу над 13-й симфонией Дмитрия Шостаковича награждены американские звукорежиссеры Дэвид Фрост, Чарли Пост и Силас Браун в номинации “Лучший инжиниринг альбома классической музыки”.
На престижную музыкальную премию в категории “Лучший оперная запись” были среди прочих номинированы российский дирижер Максим Емельяныча вместе с оркестром Il Pomo D’Oro, который выполнял оперу Генделя “Агриппина” и Берлинскую оперу с “карликами” Александра фон Цемлинского.
В частности, американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию “Грэмми” в категории “Лучшая песня, написанная для визуальных медиа” за композицию No time to die, ставшей саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Справка
63-я церемония “Грэмми” из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах в спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся с клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос Анджелесе, театра “Аполло” в Нью-Йорке и с музыкального площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020 года.