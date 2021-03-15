Біллі Айліш отримала "Греммі" за саундтрек до фільму про Бонда

Що відомо

Біллі Айліш розділила перемогу зі своїм братом і музичним партнером Фіннеас О’Коннелл.

Айліш і О’Коннелл обійшли таких номінантів, як Tейлор Свіфт, номіновану за трек до мюзиклу “Кішки”, британську співачку Синтію Еріво з піснею до фільму “Гаррієт”, композиторів Крістен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес і інших.

Довідково

Пісня No time to die була написана для однойменного фільму про Джеймса Бонда. Картина повинна вийти в жовтні 2021 роки після численних затримок, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції.

У минулому році Айліш була номінована на премію “Греммі” в шести категоріях і перемогла в п’яти з них. Артистці вдалося взяти нагороди у всіх найбільш престижних номінаціях, неформально званих “Велика четвірка”, куди входять “Пісня року”, “Кращий новий виконавець”, “Альбом року” і “Запис року”. Також вона отримала статуетку в номінації “Кращий вокальний поп-альбом”.