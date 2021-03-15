Біллі Айліш отримала "Греммі" за саундтрек до фільму про Бонда
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Американська співачка і автор пісень Біллі Айліш завоювала премію “Греммі” в категорії “Краща пісня, написана для візуальних медіа” за композицію No time to die, що стала саундтреком до останнього фільму про агента британської розвідки Джеймса Бонда. Про це повідомляється на сайті музичної премії, передає УНН.
Що відомо
Біллі Айліш розділила перемогу зі своїм братом і музичним партнером Фіннеас О’Коннелл.
Айліш і О’Коннелл обійшли таких номінантів, як Tейлор Свіфт, номіновану за трек до мюзиклу “Кішки”, британську співачку Синтію Еріво з піснею до фільму “Гаррієт”, композиторів Крістен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес і інших.
Довідково
Пісня No time to die була написана для однойменного фільму про Джеймса Бонда. Картина повинна вийти в жовтні 2021 роки після численних затримок, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції.
У минулому році Айліш була номінована на премію “Греммі” в шести категоріях і перемогла в п’яти з них. Артистці вдалося взяти нагороди у всіх найбільш престижних номінаціях, неформально званих “Велика четвірка”, куди входять “Пісня року”, “Кращий новий виконавець”, “Альбом року” і “Запис року”. Також вона отримала статуетку в номінації “Кращий вокальний поп-альбом”.