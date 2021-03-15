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Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде

Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде

Киев  •  УНН

 • 22078 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию “Грэмми” в категории “Лучшая песня, написанная для визуальных медиа” за композицию No time to die, ставшей саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии, передает УНН.

Что известно

Билли Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом.

Айлиш и О’Коннелл обошли таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу “Кошки”, британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму “Гарриет”, композиторов Кристен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес и других.

Справка

Песня No time to die была написана для одноименного фильма о Джеймсе Бонде. Картина должна выйти в октябре 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В прошлом году Айлиш была номинирована на премию “Грэмми” в шести категориях и победила в пяти из них. Артистке удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых “Большая четверка”, куда входят “Песня года”, “Лучший новый исполнитель”, “Альбом года” и “Запись года”. Также она получила статуэтку в номинации “Лучший вокальный поп-альбом”.

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