Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию “Грэмми” в категории “Лучшая песня, написанная для визуальных медиа” за композицию No time to die, ставшей саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии, передает УНН.
Что известно
Билли Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом.
Айлиш и О’Коннелл обошли таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу “Кошки”, британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму “Гарриет”, композиторов Кристен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес и других.
Справка
Песня No time to die была написана для одноименного фильма о Джеймсе Бонде. Картина должна выйти в октябре 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
В прошлом году Айлиш была номинирована на премию “Грэмми” в шести категориях и победила в пяти из них. Артистке удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых “Большая четверка”, куда входят “Песня года”, “Лучший новый исполнитель”, “Альбом года” и “Запись года”. Также она получила статуэтку в номинации “Лучший вокальный поп-альбом”.