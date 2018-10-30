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Аудитори повідомили про мільйонні збитки державі від діяльності колишнього міністра оборони Гриценка

Аудитори повідомили про мільйонні збитки державі від діяльності колишнього міністра оборони Гриценка

Київ • УНН

 • 7253 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За результатами аудиторської перевірки Міністерства оборони України з’ясувалось, що колишній міністр оборони Анатолій Гриценко міг завдавати державі збитків на близько 70 мільйонів гривень, продавши земельні ділянки Міноборони за заниженими цінами. Відповідний аудиторський звіт діяльності державного підприємства “Інвестжитло”, повідомляє УНН з посиланням на Громадське.

В документі зазначається, що у 2005 році Гриценко продав земельні ділянки, що належали Міноборони у Києві та Одесі за близько 30 мільйонів гривень, в той час як їхня ринкова вартість складала щонайменше 100 мільйонів. За виручені кошти “Інвестжитло” придбало квартири військовослужбовцям.

“У даному аудиторському документі чиновниками... ім’я Гриценка, який передав майно „Інвестжитлу“, фігурує кілька разів поряд із багатомільйонними збитками, але жодним чином не вказані директори державного підприємства, які і продали військове майно”, — йдеться у журналістському розслідуванні.

На запит про подальшу долю даного аудиторського звіту в Міністерстві Оборони України повідомили, що документ надісланий до Військової прокуратури Одеського гарнізону.

Раніше вітчизняні та іноземні експерти неодноразово називали Гриценка одним із найменш ефективних Міністрів оборони України. Зокрема, у вересні, під час виступу Анатолія Гриценка на форумі YES, модератор події, ведучий HardTalk на BBC, Стівен Сакур припустив, що політик навмисно оминає у своїй промові війну з Росією, бо не хоче, щоб йому нагадали про неефективну роботу на посаді міністра оборони — коли не зміцнювалась оборона України.

Українські Національні Новини

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