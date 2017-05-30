Аудит з якості будівництва доріг ще раз проведуть у червні – Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Служба по контролю якості доріг проведе ще один аудит будівництва автошляхів у першій половині червня. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час огляду ремонту ділянки дороги Львів-Тернопіль на Львівщині, передає УНН.
“У першій половині червня буде ще один аудит доріг Службою по контролю якості доріг. Фактично зробимо висновки, якщо хтось нас не зрозумів, ми відразу будемо ставити питання про те, що завдані збитки державі, і будемо вимагати порушення кримінальних справ і реальних заходів від правоохоронної системи”, — наголосив Прем’єр.
В.Гройсман зазначив, що для уряду є пріоритетом будівництво автошляхів, які будуватимуть якісно.
Нагадаємо, раніше, Волинську службу автодоріг звинуватили у розтраті 100 млн грн. При цьому голова тендерного комітету служби придбав минулого року шість земельних ділянок та два авто.