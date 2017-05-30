Аудит качества строительства дорог еще раз проведут в июне - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Служба по контролю качества дорог проведет еще один аудит строительства автодорог в первой половине июня. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время осмотра ремонта участка дороги Львов-Тернополь во Львовской области, передает УНН.
“В первой половине июня будет еще один аудит дорог Службой по контролю качества дорог. Фактически сделаем выводы, если кто-то нас не понял, мы сразу будем ставить вопрос о том, что причинен ущерб государству, и будем требовать возбуждения уголовных дел и реальных мер от правоохранительной системы”, — подчеркнул Премьер.
В.Гройсман отметил, что для правительства является приоритетом строительство дорог, которые будут строить качественно.
Напомним, ранее Волынскую службу автодорог обвинили в растрате 100 млн грн. При этом председатель тендерного комитета службы приобрел в прошлом году шесть земельных участков и два авто.