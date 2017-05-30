Аудит качества строительства дорог еще раз проведут в июне - Премьер

“В первой половине июня будет еще один аудит дорог Службой по контролю качества дорог. Фактически сделаем выводы, если кто-то нас не понял, мы сразу будем ставить вопрос о том, что причинен ущерб государству, и будем требовать возбуждения уголовных дел и реальных мер от правоохранительной системы”, — подчеркнул Премьер.

В.Гройсман отметил, что для правительства является приоритетом строительство дорог, которые будут строить качественно.

Напомним, ранее Волынскую службу автодорог обвинили в растрате 100 млн грн. При этом председатель тендерного комитета службы приобрел в прошлом году шесть земельных участков и два авто.