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Audi на зустрічній врізався у ВАЗ на Донеччині: загинула жінка

Audi на зустрічній врізався у ВАЗ на Донеччині: загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На Донеччині сталася ДТП за участі автомобіля Audi та ВАЗ, в результаті чого загинула жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Повідомляється, що 5 січня о 12:08 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталось на автодорозі між містом Слов’янськ та селищем Райгородок Слов’янського району.

"Фахівцями ДСНС було встановлено, що внаслідок бокового зіткнення легкових автомобілів Audi 80 та "ВАЗ 2110" загинула жінка (1978 року народження) та постраждало 3 особи (1975 року народження, 1967 року народження та 1973 року народження)", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 52-річний водій авто Audi 80 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2110", внаслідок чого 41-річна пасажирка Audi 80 загинула на місці, водій авто та інший пасажир були травмовані. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали кермач та пасажир авто "ВАЗ 2110".

Нагадаємо, легковик на Закарпатті від удару в опору вилетів на жінку і двох дітей на узбіччі.

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