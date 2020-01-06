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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109353 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111566 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110076 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121123 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102906 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106720 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107110 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131727 просмотра

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Audi на встречной врезался в ВАЗ в Донецкой области: погибла женщина

Audi на встречной врезался в ВАЗ в Донецкой области: погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 20094 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области произошло ДТП с участием автомобиля Audi и ВАЗ, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщается, что 5 января в 12:08 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, что произошло на автодороге между городом Славянск и поселком Райгородок Славянского района.

"Специалистами ГСЧС было установлено, что в результате бокового столкновения легковых автомобилей Audi 80 и "ВАЗ 2110" погибла женщина (1978 года рождения) и пострадало 3 человека (1975 года рождения, 1967 года рождения и 1973 года рождения)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 52-летний водитель авто Audi 80 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2110", в результате чего 41-летняя пассажирка Audi 80 погибла на месте, водитель автомобиля и другой пассажир были травмированы. Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 2110".

Напомним, автомобиль на Закарпатье от удара в опору вылетел на женщину и двух детей на обочине.

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