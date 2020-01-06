Audi на встречной врезался в ВАЗ в Донецкой области: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области произошло ДТП с участием автомобиля Audi и ВАЗ, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщается, что 5 января в 12:08 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, что произошло на автодороге между городом Славянск и поселком Райгородок Славянского района.
"Специалистами ГСЧС было установлено, что в результате бокового столкновения легковых автомобилей Audi 80 и "ВАЗ 2110" погибла женщина (1978 года рождения) и пострадало 3 человека (1975 года рождения, 1967 года рождения и 1973 года рождения)", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 52-летний водитель авто Audi 80 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2110", в результате чего 41-летняя пассажирка Audi 80 погибла на месте, водитель автомобиля и другой пассажир были травмированы. Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 2110".
Напомним, автомобиль на Закарпатье от удара в опору вылетел на женщину и двух детей на обочине.