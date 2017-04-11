Атомні електростанції України за добу виробили 256,52 млн кВт-г електроенергії

11 квітня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 55-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 8-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 10-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 950 МВт, ХАЕС – 1 820 МВт.



Балансове обмеження станом на 6:00 10 квітня 2017 року становило 500 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-2 ‒ 76% та ХАЕС-1 ‒ 74%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,22 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 10 квітня, українські АЕС за добу виробили 255,98 млн кВт-г електроенергії.