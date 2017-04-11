Атомные электростанции Украины за сутки произвели 256,52 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 10 апреля выработали 256,52 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
11 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 55-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 8-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 10-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 950 МВт, ХАЭС - 1 820 МВт.
Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 10 апреля 2017 года составило 500 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76% и ХАЭС-1 - 74%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,22 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 10 апреля, украинские АЭС за сутки произвели 255, 98млн кВт-ч электроэнергии.