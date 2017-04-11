Атомные электростанции Украины за сутки произвели 256,52 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 10 апреля выработали 256,52 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".