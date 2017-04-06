"Атлетіко" виграв п'ятий підряд поєдинок в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мадридський “Атлетіко” здобув перемогу над “Реалом Сосьєдад” в матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч пройшла в Мадриді на стадіоні “Вісенте Кальдерон” і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Рахунок з передачі Фернандо Торреса відкрив захисник Філіпе Луїс, а незабаром Ф.Торрес примудрився двічі не потрапити в ціль із забійної позиції. “Матрасники” тринькали моменти і після перерви, але ніякого покарання за це не понесли.
Примітно, що безпрограшна серія “Атлетіко” на всіх фронтах досягла семи матчів.
Варто зазначити, що команда Дієго Сімеоне закріпилася на третьому місці в першості Іспанії (61 очко). До лідера “Барселони” 8 пунктів. “Реал Сосьєдад” 7-й — 49 балів.
Додамо, що саме з “Реалом” пройде наступна зустріч “Атлетіко” — 8-го квітня.