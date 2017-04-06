"Атлетико" выиграл пятый подряд поединок в испанской Примере

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40794 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102432 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156800 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116586 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112570 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104262 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107071 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103567 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153686 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Атлетико" выиграл пятый подряд поединок в испанской Примере

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мадридский “Атлетико” одержал победу над “Реалом Сосьедад” в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде на стадионе “Висенте Кальдерон” завершилась со счетом 1: 0 в пользу хозяев, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Счет с передачи Фернандо Торреса открыл защитник Филипе Луис, а вскоре Ф.Торрес умудрился дважды не попасть в цель из убойной позиции. “Матрасники” транжирили моменты и после перерыва, но никакого наказания за это не понесли.

Примечательно, что беспроигрышная серия “Атлетико” на всех фронтах достигла семи матчей.

Стоит отметить, что команда Диего Симеоне закрепилась на третьем месте в первенстве Испании (61 очко). К лидеру “Барселоны” 8 пунктов. “Реал Сосьедад” 7 — 49 баллов.

Добавим, что именно с “Реалом” пройдет следующая встреча “Атлетико” — 8 апреля.

 

Украинские Национальные Новости

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