"Атлетико" выиграл пятый подряд поединок в испанской Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мадридский “Атлетико” одержал победу над “Реалом Сосьедад” в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде на стадионе “Висенте Кальдерон” завершилась со счетом 1: 0 в пользу хозяев, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Счет с передачи Фернандо Торреса открыл защитник Филипе Луис, а вскоре Ф.Торрес умудрился дважды не попасть в цель из убойной позиции. “Матрасники” транжирили моменты и после перерыва, но никакого наказания за это не понесли.
Примечательно, что беспроигрышная серия “Атлетико” на всех фронтах достигла семи матчей.
Стоит отметить, что команда Диего Симеоне закрепилась на третьем месте в первенстве Испании (61 очко). К лидеру “Барселоны” 8 пунктов. “Реал Сосьедад” 7 — 49 баллов.
Добавим, что именно с “Реалом” пройдет следующая встреча “Атлетико” — 8 апреля.