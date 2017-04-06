"Атлетико" выиграл пятый подряд поединок в испанской Примере

Счет с передачи Фернандо Торреса открыл защитник Филипе Луис, а вскоре Ф.Торрес умудрился дважды не попасть в цель из убойной позиции. “Матрасники” транжирили моменты и после перерыва, но никакого наказания за это не понесли.

Примечательно, что беспроигрышная серия “Атлетико” на всех фронтах достигла семи матчей.

Стоит отметить, что команда Диего Симеоне закрепилась на третьем месте в первенстве Испании (61 очко). К лидеру “Барселоны” 8 пунктов. “Реал Сосьедад” 7 — 49 баллов.

Добавим, что именно с “Реалом” пройдет следующая встреча “Атлетико” — 8 апреля.