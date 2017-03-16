"Атлетіко" став останнім учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Заключний поєдинок 1\8 фіналу Ліги чемпіонів між ФК “Атлетіко” та “Байєром”, що відбувся в Мадриді на стадіоні “Вісенте Кальдерон”, визначив восьму команду наступного раунду змагань, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Якщо в першому таймі більше небезпечних моментів створили господарі, то після перерви ближче до голу були леверкузенці. В одній з атак у них було відразу чотири можливості вразити ціль, але блискуча гра голкіпера Яна Облака дозволила “Атлетіко” зберегти ворота на замку — 0:0. У підсумку мадридці змогли утримати зароблену в першому матчі перевагу (4:2) і завоювали путівку в чвертьфінал.

“У нас були три прекрасних можливості для взяття воріт у другому таймі. Якби ми їх реалізували, то у нас з’явився б шанс пройти далі. Прикро, що ми програли з таким рахунком в першому матчі, але безгольова нічия тут додасть нам впевненості,” — заявив нападник “Байєра” Кевін Фолланд.

Додамо також, жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 17 березня в Ньоні.

Українські Національні Новини

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