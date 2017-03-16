"Атлетико" стал последним участником четвертьфинала Лиги чемпионов

Если в первом тайме больше опасных моментов создали хозяева, то после перерыва ближе к голу были леверкузенцы. В одной из атак у них было сразу четыре возможности поразить цель, но блестящая игра голкипера Яна Облака позволила "Атлетико" сохранить ворота на замке - 0: 0. В итоге мадридцы смогли удержать заработанное в первом матче преимущество (4: 2) и завоевали путевку в четвертьфинал.

"У нас было три прекрасных возможности для взятия ворот во втором тайме. Если бы мы их реализовали, то у нас появился бы шанс пройти дальше. Жаль, что мы проиграли с таким счетом в первом матче, но безголевая ничья здесь придаст нам уверенности ", - заявил нападающий "Байера" Кевин Фолланд.

Добавим также, жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в Ньоне.