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Atlantic Council прогнозує значну девальвацію гривні

Atlantic Council прогнозує значну девальвацію гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна ймовірно отримає п’ятий транш Міжнародного валютного фонду, однак цих грошей може виявитися недостатньо і почнеться значна девальвація гривні. Про це експерт Atlantic Council Андерс Аслунд сказав в інтерв’ю Голосу Америки, пише УНН.

В інтерв’ю експерт наголосив на необхідності створення антикорупційного суду.

"Після початку судової реформи стало очевидним, що Україні потрібен один гарний суд, який справді працює. Це – надзвичайно важливо. За відсутності дієвого суду, українці виводять кошти на близько 5 відсотків ВВП щороку і Україна не отримує відповідних коштів у вигляді прямих закордонних інвестицій, адже інвестувати – небезпечно. Це – ключовий момент для економічного та соціального розвитку України", - зазначає аналітик.

Все ж Аслунд переконаний, що Україна має великі шанси отримати п’ятий транш МВФ. Шанси на перемогу в питанні антикорупційного суду – значні, стверджує експерт.

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А от відсутність програми МВФ, на думку аналітика, може спричинити значну девальвацію в Україні.

"Україна, наразі, має близько 18 мільярдів доларів міжнародних резервів і, вважаю, їй потрібно щонайменше 15 мільярдів доларів, щоб утримувати певну валютну стабільність. Україна може розмістити 2-3 мільярди доларів євробондів, можливо, на ринку цього року, і, ймовірно, отримати ще 1 мільярд доларів.
Однак, цього не достатньо. Україну очікують виплати у 7 мільярдів доларів цього року, наскільки нам відомо. Можливо, трохи більше. І якщо Україна не матиме достатніх резервів, ми можемо побачити значну девальвацію", - зазначив Андерс Аслунд.

Нагадаємо, з 12 по 16 лютого у Києві працювала команда експертів від МВФ. Головним рекомендаційним висновком, озвученим за результатами візиту, стала вимога про негайне ухвалення парламентом законопроекту про Антикорупційний суд з рекомендаціями Венеціанської комісії.

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