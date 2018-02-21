Atlantic Council прогнозує значну девальвацію гривні

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна ймовірно отримає п’ятий транш Міжнародного валютного фонду, однак цих грошей може виявитися недостатньо і почнеться значна девальвація гривні. Про це експерт Atlantic Council Андерс Аслунд сказав в інтерв’ю Голосу Америки, пише УНН.