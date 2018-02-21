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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64730 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79270 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82004 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107825 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100526 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111575 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

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Актуальное
Atlantic Council прогнозирует значительную девальвацию гривны

Atlantic Council прогнозирует значительную девальвацию гривны

Киев  •  УНН

 • 13160 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина вероятно получит пятый транш Международного валютного фонда, однако этих денег может оказаться недостаточно и начнется значительная девальвация гривны. Об этом эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд сказал в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

В интервью эксперт подчеркнул необходимость создания антикоррупционного суда.

"После начала судебной реформы стало очевидным, что Украине нужен один хороший суд, который действительно работает. Это - очень важно. При отсутствии действенного суда, украинцы выводят средства на сумму около 5 процентов ВВП ежегодно и Украина не получает соответствующих средств в виде прямых иностранных инвестиций, ведь инвестировать - опасно. Это - ключевой момент для экономического и социального развития Украины", - отмечает аналитик.

Все же Аслунд убежден, что Украина имеет большие шансы получить пятый транш МВФ. Шансы на победу в вопросе антикоррупционного суда - значительные, утверждает эксперт.

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А вот отсутствие программы МВФ, по мнению аналитика, может привести к значительной девальвации в Украине.

"Украина, пока, имеет около 18 млрд долларов международных резервов и, считаю, ей нужно минимум 15 млрд долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 млрд долларов.
Однако, этого не достаточно. Украину ожидают выплаты в 7 млрд долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", - отметил Андерс Аслунд.

Напомним, с 12 по 16 февраля в Киеве работала команда экспертов от МВФ. Главным рекомендательным заключением, озвученным по результатам визита, стало требование о немедленном принятии парламентом законопроекта про Антикоррупционный суд с рекомендациями Венецианской комиссии.

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