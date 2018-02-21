Atlantic Council прогнозирует значительную девальвацию гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина вероятно получит пятый транш Международного валютного фонда, однако этих денег может оказаться недостаточно и начнется значительная девальвация гривны. Об этом эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд сказал в интервью Голосу Америки, пишет УНН.
В интервью эксперт подчеркнул необходимость создания антикоррупционного суда.
"После начала судебной реформы стало очевидным, что Украине нужен один хороший суд, который действительно работает. Это - очень важно. При отсутствии действенного суда, украинцы выводят средства на сумму около 5 процентов ВВП ежегодно и Украина не получает соответствующих средств в виде прямых иностранных инвестиций, ведь инвестировать - опасно. Это - ключевой момент для экономического и социального развития Украины", - отмечает аналитик.
Все же Аслунд убежден, что Украина имеет большие шансы получить пятый транш МВФ. Шансы на победу в вопросе антикоррупционного суда - значительные, утверждает эксперт.
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А вот отсутствие программы МВФ, по мнению аналитика, может привести к значительной девальвации в Украине.
"Украина, пока, имеет около 18 млрд долларов международных резервов и, считаю, ей нужно минимум 15 млрд долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 млрд долларов.
Однако, этого не достаточно. Украину ожидают выплаты в 7 млрд долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", - отметил Андерс Аслунд.
Напомним, с 12 по 16 февраля в Киеве работала команда экспертов от МВФ. Главным рекомендательным заключением, озвученным по результатам визита, стало требование о немедленном принятии парламентом законопроекта про Антикоррупционный суд с рекомендациями Венецианской комиссии.