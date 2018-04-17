Атакував з ножем: чоловік поранив трьох поліцейських у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чоловік під час перебування у Черкаському відділі поліції завдав ножове поранення у спину поліцейському, а також поранив ще двох правоохоронців під час затримання. Про це повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, передає УНН.
"До Черкаського відділу поліції звернувся 53-річний місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території Черкаського відділу поліції чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину. Під час його затримання зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям. Чоловіка затримано, ніж вилучено", – йдеться в повідомленні.
Пораненого поліцейського доставили до лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. За вчинений злочин нападнику загрожує максимальний строк покарання.
Нагадаємо, у Києві водій-порушник правил дорожнього руху побив поліцейського.