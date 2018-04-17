Атаковал с ножом: мужчина ранил трех полицейских в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Мужчина во время пребывания в Черкасском отделении полиции нанес ножевое ранение в спину полицейскому, а также ранил еще двух правоохранителей при задержании. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает УНН.
"В Черкасское отделение полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории Черкасского отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум стражам порядка. Мужчина задержан, нож изъят", - говорится в сообщении.
Раненого полицейского доставили в больницу. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. За совершенное преступление нападавшему грозит максимальный срок наказания.
Напомним, в Киеве водитель-нарушитель правил дорожного движения избил полицейского.