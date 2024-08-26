Атака рф на Україну: загинуло 7 людей, 47 постраждало - ДСНС

Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару. Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку. Загалом, внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н. - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано 2 особи.

Всього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 одиниць техніки.

Доповнення

У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

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