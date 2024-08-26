Атака рф на Украину: погибло 7 человек, 47 пострадало - ГСЧС

Подразделениями ГСЧС завершены работы на всех локациях после утреннего массированного вражеского удара. Завершен также разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке. В общем, в результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р. - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели ликвидировали 22 пожара. Спасены 2 человека.

Всего к ликвидации последствий обстрелов было привлечено около 740 спасателей и 176 единиц техники.

Дополнение

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.

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