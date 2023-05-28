Атака на столицю: на одному з підприємств Києва сталася пожежа внаслідок влучання уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. На одному з підприємств Києва сталася пожежа внаслідок влучання уламків. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків, попередньо, на території підприємства сталася пожежа. Інформація щодо потерпілих та масштабів загоряння уточнюється", - зазначили в КМВА.
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Там додали, що також в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків, виникло займання даху ТРЦ та пожежа на території будівництва. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко написав, що служби вже виїхали на виклик щодо пожежі на підприємстві.
"Служби виїхали на виклик з повідомленням про пожежу на підприємстві в Голосіївському районі", - написав він.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко попередив про повторну атаку на столицю одразу з кількох напрямків.