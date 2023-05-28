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Атака на столицу: на одном из предприятий Киева произошел пожар в результате попадания обломков

Киев • УНН

 • 797117 просмотра

КИЕВ. 28 мая УНН. На одном из предприятий Киева произошел пожар в результате попадания обломков. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Голосеевский район. В результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар. Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", - отметили в КГВА.

Детали

Там добавили, что также в Голосеевском районе в результате падения обломков, возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что службы уже выехали на вызов по поводу пожара на предприятии.

"Службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе", - написал он.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о повторной атаке на столицу сразу с нескольких направлений.

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