Атака на столицу: на одном из предприятий Киева произошел пожар в результате попадания обломков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. На одном из предприятий Киева произошел пожар в результате попадания обломков. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Голосеевский район. В результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар. Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", - отметили в КГВА.
Детали
Там добавили, что также в Голосеевском районе в результате падения обломков, возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что службы уже выехали на вызов по поводу пожара на предприятии.
"Службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе", - написал он.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о повторной атаке на столицу сразу с нескольких направлений.