Атака на столицу: на одном из предприятий Киева произошел пожар в результате попадания обломков

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"Голосеевский район. В результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар. Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", - отметили в КГВА.

Детали

Там добавили, что также в Голосеевском районе в результате падения обломков, возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что службы уже выехали на вызов по поводу пожара на предприятии.

"Службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе", - написал он.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о повторной атаке на столицу сразу с нескольких направлений.