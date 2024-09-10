Атака на інфраструктуру: ППО знищила три ворожі дрони над Сумщиною
Київ • УНН
Вночі ворожі безпілотники атакували критичну інфраструктуру Сумської області. Завдяки професійній роботі сил ППО всі три ворожі дрони "Шахед" були знищені.
Сьогодні ворог атакував критичну інфраструктуру Сумщини, втім ЗСУ знищили всі ударні дрони. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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У ніч на 10 вересня ворожі безпілотники типу "Шахед" здійснили атаку на об'єкти критичної інфраструктури Сумщини. Завдяки злагодженій та професійній роботі сил протиповітряної оборони області всі три ворожі дрони були знищені.
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