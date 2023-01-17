Атака на Дніпро: уламки розібрані на 90%, 25 мешканців будинку розшукуються

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"39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - зазначив він.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.