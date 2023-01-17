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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 14290 перегляди

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Атака на Дніпро: уламки розібрані на 90%, 25 мешканців будинку розшукуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Атака на Дніпро: уламки розібрані на 90%, 25 мешканців будинку розшукуються

Цитата

"39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - зазначив він.

Доповнення 

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.

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