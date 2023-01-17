Атака на Днепр: обломки разобраны на 90%, 25 жителей дома разыскиваются

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"39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жильцов дома разыскиваются", - отметил он.

Дополнение

14 января в городе Днепр вследствие вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.