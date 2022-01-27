Астрономи виявили космічний об'єкт, що робить гігантський викид енергії тричі за годину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Реєструючи радіохвилі у Всесвіті, вчені виявили незвичайний об'єкт, який викидає величезну кількість енергії тричі за годину. Передбачається, що випромінювання походить від нейтронної зірки, що повільно обертається, або білого карлика з надпотужним магнітним полем, повідомляє пресслужба Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR, Австралія). Результати спостережень опубліковані у журналі Nature, інформує УНН.
Деталі
Об'єкт знаходиться приблизно за 4000 світлових років від Землі. Вчені відносять його до транзієнтів – "непостійних" об'єктів, що з'являються та зникають. Повільні транзієнти, такі як наднові, можуть з'являтися протягом кількох днів і зникати через кілька місяців. А швидкі - на зразок пульсара - спалахують і гаснуть протягом мілісекунд або секунд.
Виявлене джерело радіовипромінювання поводиться так само, але не відноситься ні до одних, ні до інших. Рухаючись у космосі, він випускає радіопромінь, який перетинає нашу лінію огляду і на одну хвилину тричі за годину стає одним із найяскравіших радіоджерел у небі.
Передбачається, що загадковий об'єкт має дуже сильне магнітне поле. Також є гіпотеза, що вчені виявили нейтронну зірку, що повільно обертається, - магнетар з наддовгим періодом, існування якого було передбачено теоретично.