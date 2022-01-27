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Астрономы обнаружили космический объект, что делает гигантский выброс энергии трижды за час

Астрономы обнаружили космический объект, что делает гигантский выброс энергии трижды за час

Киев • УНН

 • 34866 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Регистрируя радиоволны во Вселенной, ученые обнаружили необычный объект, который выбрасывает огромное количество энергии трижды за час. Предполагается, что излучение происходит от медленно вращающейся нейтронной звезды или белого карлика со сверхмощным магнитным полем, сообщает пресс-служба Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR, Австралия). Результаты наблюдений опубликованы в журнале Nature, информирует УНН.

Детали

Объект находится примерно за 4000 световых лет от Земли. Ученые относят его к транзиентам - "непостоянным" объектам, которые появляются и исчезают. Медленные транзиенты, такие как сверхновые, могут появляться в течение нескольких дней и исчезать через несколько месяцев. А быстрые - вроде пульсара - вспыхивают и гаснут в течение миллисекунд или секунд.

Обнаруженный источник радиоизлучения ведет себя так же, но не относится ни к одним, ни к другим. Двигаясь в космосе, он испускает радиопомехи, которые пересекают нашу линию обзора и на одну минуту трижды за час становятся одними из самых ярких радиоисточников в небе.

Предполагается, что загадочный объект имеет очень сильное магнитное поле. Также есть гипотеза, что ученые обнаружили медленно вращающуюся нейтронную звезду - магнетар со сверхдлинным периодом, существование которого было предсказано теоретически.

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