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Астрономи намагаються визначити, як може закінчитися життя на Землі

Астрономи намагаються визначити, як може закінчитися життя на Землі

Київ • УНН

 • 871965 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Астрономи вперше визначили планету, яка рухається по спіралі до катастрофічного зіткнення зі своїм сонцем, що потенційно дає уявлення про те, як одного разу може закінчитися життя на Землі, інформує УНН.

Деталі

У новому дослідженні опублікованому в Astrophysical Journal Letters, висловлено сподівання, що екзопланета Kepler-1658b допоможе пролити світло на те, як світи помирають у міру старіння їхніх зірок.

Kepler-1658b, яка знаходиться на відстані 2600 світлових років від Землі, відома як планета "гарячий Юпітер".

Згідно з дослідженням, обертання Kepler-1658b навколо своєї зірки займає менше трьох днів і стає коротшим приблизно на 131 мілісекунду на рік.

"Якщо вона продовжить рухатися по спіралі до своєї зірки зі швидкістю, що спостерігається, планета зіткнеться зі своєю зіркою менш ніж через три мільйони років", - сказав Шреяс Віссапрагада, доктор Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики і провідний автор дослідження.

"Це перший раз, коли ми спостерігаємо пряме свідчення того, що планета рухається по спіралі до своєї зірки, що еволюціонувала", - сказав він AFP.

Зірка, що еволюціонувала, вступила в "субгігантську" фазу зоряного життєвого циклу, коли вона починає розширюватися і ставати яскравішою.

Орбіта Kepler-1658b скорочується через припливи, подібно до того, як земні океани піднімаються і опускаються щодня. Це гравітаційне тяжіння може працювати в обидві сторони - наприклад, Місяць дуже повільно віддаляється від Землі по спіралі.

Віссапрагада зауважив, що "приблизно через п'ять мільярдів років Сонце перетвориться на червону гігантську зірку".

За його словами, хоча процеси, викликані припливами і відливами, що спостерігаються на Kepler-1658b, "приведуть до зменшення орбіти Землі у напрямку Сонця", цей ефект може бути врівноважений тим, що Сонце втрачає масу.

"Остаточна доля Землі дещо незрозуміла", - додав він.

Додамо

Kepler-1658b була першою екзопланетою, яка коли-небудь спостерігалася космічним телескопом Kepler, який був запущений у 2009 році. Однак знадобилося майже десятиліття роботи, перш ніж існування планети було підтверджено у 2019 році.

За 13 років астрономи змогли спостерігати повільну, але неухильну зміну орбіти планети.

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